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المالكي يكشف رد فعل التحالف بعد استغاثة آل ثابت في اليمن

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وأكد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدين وتستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء والمجزرة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهدافها المدنيين العزل والأبرياء في سوق آل ثابت"، بحسب صحيفة "عكاظ" .

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وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف مساء اليوم الاثنين في الرياض، "بعد استغاثة وطلب قبائل آل ثابت تم إخلاء الجرحى إلى المستشفيات داخل السعودية، وهناك تواصل وتنسيق مستمر مع المكون الاجتماعي والقبائل الحدودية مع السعودية، وتم تقديم العلاج للجرحى وتقديم المساعدات لتخفيف ألم الجريمة الإرهابية التي تعمدتها المليشيات الحوثية لتأليب الرأي العام ومحاولة إلصاق دول التحالف بتلك الجريمة".

وقال المالكي إن هذه التصرفات تتكرر من قبل الحوثيين "كنوع من الضغط على قوات تحالف دعم الشرعية إلا أن تلك الانتهاكات مكشوفة ومرصودة وموثقة من قبل القيادة المشتركة لقوات التحالف".

وأكد المالكي على أن "استمرار المليشيا الحوثية باستهداف المدنيين في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدام الطائرات من دون طيار لمهاجمة البنية التحتية والمقدرات الحيوية و المدنيين بأنه انتهاك صارخ للنظام العالمي وحقوق الإنسان".

وقال المالكي في تصريحات إعلامية سابقة إن جماعة أنصار الله "ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، لوقوفهم إلى جانب الشرعية".

وأضاف المالكي في مكالمة هاتفية مع "العربية" أن "المليشيات ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن".

بينما اتهمت جماعة "أنصار الله"، السعودية بقصف السوق، وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله" إن "الجيش السعودي نفذ قصفا على سوق آل ثابت في مديرية قطابر الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 بينهم 11 طفلا".

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