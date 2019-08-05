تسارع التضخم في تركيا لأول مرة في 4 أشهر

مباشر: تسارع التضخم في تركيا لكن بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، لتكون الزيادة الأولى في مؤشر أسعار المستهلكين خلال أربعة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءت التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع بنسبة 16.65 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي مقابل 15.85 بالمائة النسبة المسجلة في يونيو/حزيران السابق له، والذي كان أدنى مستوى في نحو عام.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتسارع التضخم في تركيا إلى 16.9 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز.

وارتفع مؤشر أسعار السلع المتنوعة على أساس سنوي بنحو 26.93 بالمائة في يوليو/تموز يليه زيادة في مؤشر الأثاث والمعدات المنزلية بنحو 25.41 بالمائة.

لكن على أساس شهري، فإن معدل التضخم ارتفع إلى 1.36 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 0.55 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في تركيا سوف يسجل 1.6 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس شهري.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين في تركيا سجل 21.66 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز على أساس سنوي مقابل 25 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 4:56 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.5717 ليرة.