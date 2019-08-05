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الصليب الأحمر يمنح مسعفا سوريا أعلى وسام دولي للممرضين

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كرم المهندس خالد حبوباتي، رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وفيليب سبويري رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، المسعف السوري مصون الرفاعي لنيل وسام "فلورانس نايتنغل" الذي تمنحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر كأعلى تمییز دولي يناله الممرضون على الشجاعة والتفاني في رعاية ضحايا النزاعات أو الكوارث الطبيعية، وذلك بصفته مسعفاً فاعلاً خلال الأزمة في سورية، وكعربون امتنان لجهوده وتضحياته ممثلا جميع زملائه المتطوعين.

الصليب الأحمر يمنح مسعفا سوريا أعلى وسام دولي للممرضين

SARC

الصليب الأحمر يمنح مسعفا سوريا أعلى وسام دولي للممرضين

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال المسعف مصون الرفاعي "أثناء تنفيذي إحدى المهام الإسعافية تعرضت لإصابة بليغة عانيت منها لفترة طويلة، وبعد الإصابة تغيرت حياتي للأصعب، لكن إصراري كان أقوى لإكمال طريقي ومهامي في إنقاذ حياة الآخرين غير مكترث لإصابتي القديمة أو لأي أصابة أخرى قد تلحق بي".

ورشحت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اسم المسعف مصون الرفاعي الذي يعمل كمتطوع في صوف المنظمة بفرع محافظة حمص لنيل الوسام المذكور.

الصليب الأحمر يمنح مسعفا سوريا أعلى وسام دولي للممرضين

SARC

الصليب الأحمر يمنح مسعفا سوريا أعلى وسام دولي للممرضين

ويعد وسام فلورانس نايتنغيل الذى أسسته اللجنة الدولية للصليب الاحمر منذ 107 سنوات أعلى وسام يمكن أن يمنح للممرضين والممرضات وهو بمثابة تقدير واعتراف بالعمل الكبير الذى يقومون به وخاصة في ظل الحروب والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

SputnikNews

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