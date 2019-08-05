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تدمير 12 مضافة لـ "داعش" جنوب وغرب الموصل

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تدمير 12 مضافة لـ "داعش" جنوب وغرب الموصل تدمير 12 مضافة لـ "داعش" جنوب وغرب الموصل

وجاء في بيان موقع الحشد الشعبي، "إن قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى تمكنت من تدمير 5 مضافات تابعة لداعش في جبال بادوش شمال غربي مدينة الموصل، فضلا عن تدمير 7 آخرى للتنظيم جنوب الموصل .

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الإثنين، 5 آب 2019 بعمليات "إرادة النصر" الثالثة لتفتيش وتأمين مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى من فلول "داعش".

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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