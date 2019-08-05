مورجان ستانلي: الركود قد يضرب الاقتصاد العالمي خلال 9 أشهر

مباشر: حذر محللو بنك "مورجان ستانلي" من احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال 9 أشهر في حال تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته ضد الصين.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة ضد سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل، كما هدد بأن نسبة الرسوم قد ترتفع إلى 25 بالمائة.

وقال محللون في البنك الأمريكي خلال مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، إن الاقتصاد العالمي سوف يعاني من الركود حال فرض ترامب تعريفات جمركية بنحو 25 بالمائة على باقي الواردات الصينية، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر المحللون أنه إذا تم تطبيق التعريفات بنسبة 10 بالمائة على الصين لمدة أطول من 4 أو 5 أشهر، فإن النمو العالمي سيظل ضعيفًا في نطاق 2.8 بالمائة إلى 3 بالمائة.

وحدد محللو البنك الأمريكي، أن الركود العالمي سوف يحدث عندما يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي أدنى 2.5 بالمائة.

وأوضح المحللون أن المخاوف الرئيسية هى ثقة الشركات، مضيفاً: "بينما لا نعرف نقطة التحول الدقيقة، فإننا ندرك خطر تشديد محتمل في الظروف المالية وتأثيره على رأس المال وسوق العمل".