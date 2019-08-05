"تيسكو" تخطط لإلغاء 4500 وظيفة بسبب إعادة هيكلة

مباشر: أعلنت شركة التجزئة "تيسكو" أنها بصدد خفض ما يصل إلى 4500 وظيف لديها، نتيجة خطة إعادة الهيكلة التي تعتزم تنفيذها في سلسلة متاجر "مترو" التابعة.

وقالت الشركة البريطانية المالكة لمتاجر التجزئة، اليوم الإثنين، إنها تخطط لخفض المهام التشغيلية والإدارية في كافة متاجر "تيسكو مترو" الـ153 التابعة.

ومتاجر "مترو" التابعة لتيسكو هي متاجر متوسط الحجم في الشوارع التجارية ومحطات السكك الحديدية في المملكة المتحدة، وكانت تستهدف المشتريات الأسبوعية للأسر البريطانية.

وأكدت "تيسكو" أن خطتها ستمكنها من خدمة المتسوقين بشكل أفضل وإدارة أعمالها بشكل أكثر استدامة، وذلك في بيئة تجزئة تتزايد فيها التحديات والمنافسة.

كما تعتزم الشركة أيضاً تنفيذ بعض التغييرات الصغيرة في 134 متجر من سلسلة متاجر "إكسبرس" وذلك من أصل 1750 متجر تابع.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سهم "تيسكو" بنحو 1.3 بالمائة.