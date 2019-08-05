شركة أبحاث تُبقي مستهدف سهم لجام للرياضة عند 90 ريالاً

الرياض- مباشر: أبقت الراجحي كابيتال على السعر المستهدف لسهم شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، بدون تغيير عند 90 ريالا للسهم مما يعني ضمنا احتمال ارتفاع سعر السهم بنسبة 13 بالمائة من سعره الحالي في السوق، وذلك بعد إعلان نتائج الربع الثاني.

وأبقت شركة الأبحاث، في تقرير لها اليوم الاثنين، على تصنيفها للشركة متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها.

وقالت الراجحي كابيتال إن شركة لجام للرياضة أعلنت عن مجموعة من الأرقام الجيدة في الربع الثاني من السنة المالية 2019 اذ ارتفع صافي الربح بنسبة 24 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 50 مليون ريال متفوقا بذلك على متوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 42.5 مليون ريال بنسبة 17 بالمائة.

وأوضحت أن العامل المحرك لنمو صافي الربح كان هو تحقيق نمو من خانتين رقميتين بنسبة 17 بالمائة في الايرادات، والذي كان بدوره مدعوما من التوسع في عدد المراكز، والتحسن في نمو إيرادات المراكز القائمة، بالإضافة إلى تزايد معدل النمو في قطاع التدريب الشخصي ( نمو بمقدار 7.5 مليون ريال مقارنة بالربع الثاني من السنة المالية 2018).

وتابعت: ورغما عن ارتفاع تكلفة المبيعات بمقدار 18 مليون ريال، فقد ارتفع هامش الربح الاجمالي بمقدار 100 نقطة أساس ومن المحتمل أن يكون السبب في ذلك هو التغير الناتج عن تطبيق المعيار رقم 16 من معايير المحاسبة المالية الدولية.

وأضافت: وكان هناك تحسن ملحوظا في هامش الربح التشغيلي اذ ارتفع بمقدار 600 نقطة أساس ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العمومية والإدارية ( -22 بالمائة على أساس سنوي) وكذلك انخفاض المصروفات المرتبطة بالدعاية والإعلان والتسويق ( -42 بالمائة على أساس سنوي)، مشيرة إلى أن ذلك "متوافقا مع تحليلنا في أول تقرير لنا لتغطية هذه الشركة".

وبالنسبة للفترة القادمة، توقعت الراجحي كابيتال أن تستمر شركة لجام في تحقيق النمو اذ نتوقع تحقيقها لنمو من خانتين تبلغ نسبته 18 بالمائة للسنة المالية 2019 مدعوما بالنمو الذي يشهده القسم النسائي (يساهم تقريبا بنسبة 30 بالمائة في الايرادات للعام المالي 2019 مقابل 25 بالمائة تقريبا في 2018)، وقسم الشركات وقسم التدريب الخاص.

وتوقعت أن تستقر هوامش صافي الربح عند مستوى 28 بالمائة في المدى المتوسط.

وأوضحت أن نظرتها إيجابية تجاه صناعة مراكز اللياقة بشكل عام نتيجة للوعي المتزايد حول المنافع الصحية المتحققة منها، والمبادرات الحكومية للترويج لضروب الرياضة المختلفة، إلى جانب أنماط الحياة الصحية والترخيص بإنشاء مراكز لياقة بدنية نسائية، مما يؤدي الى زيادة قاعدة المستخدمين للشركات العاملة في نشاط مراكز اللياقة البدنية.

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