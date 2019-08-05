محدث.. خسائر الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بالختام مع المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر الأسواق العالمية على خلفية تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء تراجع البورصات الأوروبية مع تقلبات الأسواق العالمية بعد تراجع قيمة عملة الصين لأدنى مستوياتها في 10 سنوات تقريباً، ومع تقارير أن الصين طلبت من شركائها تعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن

وكانت الأسواق العالمية عانت من جلسة متقلبة يوم الجمعة الماضية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته بشأن فرض تعريفات على المنتجات الصينية.

ومع تصاعد المخاوف، ابتعد المستثمرون عن حيازة الأصول الخطرة مثل الأسهم في حين تدفقوا على أسواق الملاذ الآمن مثل الذهب والعملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وعلى صعيد آخر، أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" مغادرة مفاجآة للرئيس النتفيذي "جون فلينت" قائلاً إن البنك بحاجة لتغيير في القيادة العليا من أجل معالجة تحديات البيئة العالمية، وذلك على الرغم من تحقيقه زيادة 16 بالمائة في أرباح النصف الأول من العام.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع نشاط الخدمات في بريطانيا لأعلى مستوى في 9 أشهر خلال يوليو/تموز الماضي.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة تزيد عن 2.3 بالمائة مسجلاً 369.4 نقطة كما هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 2.5 بالمائة إلى 7223 نقطة.

وفي الوقت نفسه شهد مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنحو 1.8 بالمائة إلى 11658 نقطة كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 2.2 بالمائة مسجلاً 5241 نقطة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 1.1198 دولار.