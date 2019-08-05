أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

شكوك حول قدرة البعثة الأممية على جمع الأطراف الليبية مرة أخرى 

Google+ Print

ويرى المسؤولون أن العمليات العسكرية في طرابلس، والتغيرات التي طرأت على المشهد يستحيل معها جلوس الأطراف الليبية المتنازعة الآن حول طاولة واحدة، بينما يمكن تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف التي لم تتورط في دعم الإرهاب. 

مجلس النواب الليبي

© Sputnik . Sara Nor El-din

وقال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، إن الحرب في طرابلس من شأنها القضاء على الإرهاب قبل أي حوار سياسي. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، الأحد، "أن الأطراف التي صنفت إرهابية لا يمكن الحوار معها، ولا يمكن العودة إلى المسار السابق، وأن الحوار يستثني منه من تلطخت أيديهم بالدماء، وتورطوا في أعمال قتل وعنف وتمويل إرهاب، ومن صنفوا ضمن قوائم الإرهاب، أو المطلوبين للعدالة". 

البعثة الأممية

ويرى المريمي أنه مع توقف المسار الذي كانت تقوده البعثة الأممية قبل بدء عملية "تحرير طرابلس"، واستحالة العودة إليه بنفس الشكل، إلا أنه لا مفر عن الحوار بين الليبيين، وأنهم في جميع الأحوال سيجلسون على الطاولة بالشروط التي تتطلب لذلك.

وشدد على أن دور البعثة لا يقتصر على رعاية الحوار السياسي في ليبيا، وأنها تقوم بالكثير من المهام، منها الدعم الإنساني والمساعدات، وصيانة المرافق العامة، وخدمات أخرى تتصل بالداخل الليبي، وأن عملها مستمر على جميع النواحي.

من ناحيته قال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن البعثة غير قادرة على جمع الأطراف الليبية مرة أخرى على طاولة واحدة خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على الأرض. 

المصالحة الوطنية

وأضاف الصول في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" الأثنين، أنه في حال حسم المعركة في طرابلس، ستكون الخطوة القادمة هي المصالحة الوطنية، وأن لا مجال في ذلك الوقت عن مؤتمر وطني جامع. 

قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI

ويرى الصول، أنه حال حسم المعركة لن يكون هناك حاجة لعقد المؤتمر الوطني الجامع، وأن مهمة البعثة الأممية تكون رعاية المصالحة الاجتماعية، التي تشترك فيها الأطراف الليبي، دون الأفراد الذين تورطوا في دعم الإرهاب والقتال. 

وشدد على أن الجميع يرحب بالمصالحة الوطنية، وأن البعثة تأكدت من وجود عناصر إرهابية في العاصمة طرابلس، وهو ما انعكس على خطابها، وكذلك فيما يتعين بتغير الموقف الدول.

وكان المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، قال في تصريحات سابقة إن هناك "تجنيد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب في الصراع الليبي".

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أوضح سلامة أن "الأطراف لا تزال تؤمن بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالسبل العسكرية"، مضيفا أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني في الغرب فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبديا التزامهما بعملية سياسية في المستقبل، لكنهما لم يتخذا أي خطوات جدية لوقف القتال".

وأضاف سلامة أن "الأطراف التي تتجاهل دعوات وقف التصعيد كثفت من هجماتها الجوية".

وقال المبعوث إن طرفي النزاع في ليبيا لم يفيا بالتزاماتهما وفق القانون الدولي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية