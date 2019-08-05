بالصور... ضبط معدات لتكرير النفط مخبأة داخل أنفاق شمالي العراق

جاء في بيان نشره موقع الحشد الشعبي، إن اللواء 33 بالحشد تمكن من العثور على معدات لتكرير النفط يستخدمها عناصر "داعش" لتهريب النفط على خط اللاين غرب منطقة تل طيبة الواقعة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأضاف البيان "إن عناصر "داعش" أخفوا المعدات في أنفاق وجحور خاصة.

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الإثنين، 5 آب 2019 بعمليات إرادة النصر الثالثة لتفتيش وتأمين مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى من فلول داعش.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الماضي، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وأعلن اعراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".