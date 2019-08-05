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انقسام حول توقعات أداء اليوان بعد تصعيد الحرب التجارية

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انقسام حول توقعات أداء اليوان بعد تصعيد الحرب التجارية انقسام حول توقعات أداء اليوان بعد تصعيد الحرب التجارية

مباشر: اختلفت آراء المحللين حول مستقبل عملة اليوان الصيني، بعد تراجعها لأدنى مستوى في عقد مع تصعيد التوترات التجارية مجدداً بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

ويرى بنك "جي.بي.مورجان" أن عملة اليوان ستتراجع أمام الدولار الأمريكي عند 7.05 يوان لكل دولار في الشهر المقبل، مقابل التوقعات السابقة عند 6.90 دولار.

كما يتوقع "جي.بي.مورجان" أن تشهد العملة الصينية مزيداً من الانخفاض بحلول نهاية العام عند 7.10 يوان، ومستوى 7.15 يوان بحلول مارس/آذار المقبل.

وذكر البنك أن السيناريو الخاص به افترض أن المفاوضات التجارية سيطول أمدها وأن التعريفات الجمركية في الوقت الحالي لن تتغير.

وتجاوز الدولار الأمريكي مستوى 7 يوانات اليوم، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمن، بعد أن حدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة عند 6.9225 يوان لكل دولار وهو أقل مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

ويرى "جي.بي.مورجان" أن هبوط قيمة اليوان سيتردد صداه في آسيا، لينخفض الوون الكوري أمام الدولار عند 1225 وون، وذلك من مستوى 1198 وون في الوقت الحالي.

كما أن الروبية الإندونيسية ستتراجع عند 14.4 روبية من مستوى 14.18 روبية في الوقت الحالي.

وعلى الجانب الآخر، يرى بنك "جولدمان ساكس" أن عملة اليوان الصينية لن تنخفض حيث أبقى البنك على توقعاته للعملة على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عند 7.05 يوان، أما على مدار الـ6 أشهر المقبلة فإنه يرى أن اليوان سيسجل أمام الدولار مستوى 6.95 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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