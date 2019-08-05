محدث.. الدولار الأمريكي يعمق خسائره عالمياً مع تصعيد الحرب التجارية

مباشر: عمق الدولار الأمريكي من خسائره أمام العملات الرئيسية لأدنى مستوى في نحو أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تصعيد للحرب التجارية وزيادة تكهنات مزيد من خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وجاء هبوط العملة الأمريكية اليوم بعد خفض البنك المركزي الصيني السعر المرجعي لليوان وهبوط العملة لأدنى مستوى في عقد من الزمن، وسط تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن هذا يعد انتهاكاً جسيماً.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/آيلول المقبل.

وأفادت تقارير صحفية اليوم أن الشركات المملوكة للحكومة الصينية تلقت أوامر بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية.

ومع تجدد التوترات التجارية، ارتفعت تكهنات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ مزيد من الإجراءات لتيسير السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر في الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:23 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.7 بالمائة عند 1.1181 دولار، كما تراجع مقابل الين بنسبة 0.4 بالمائة إلى 106.16 ين.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مٌسجلة 1.2140 دولار، بينما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.8 بالمائة مٌسجلة 0.9746 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 97.658 بعد أن سجل مستوى 97.489 هو الادنى منذ 22 يوليو/ تموز الماضي.