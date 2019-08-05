شركة أبحاث ترفع مستهدف الاتصالات السعودية..بعد نتائج ربعية تفوق التوقعات

الرياض- مباشر: قالت الراجحي كابيتال، إن شركة الاتصالات السعودية أعلنت عن إيرادات وربح في الربع الثاني 2019، أعلى بنسبة 3 بالمائة و6 بالمائة من تقديراتها.

ورفعت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، إنها توصلت لسعر مستهدف للسهم يبلغ 97 ريال مرتفعا من 93 ريال للسهم سابقا وجاء تصنيفها محايدا للشركة متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في سهمها.

وقالت إنها لا تزال مستمرة في تقييم الشركة على أساس متوسط لطريقة التقييم التي تمزج بين طريقة قيمة شركة/ EBITDA (عند مكرر تقييم أعلى 7.5 مرة من تقييم الشركات النظيرة، نظرا لأن شركة الاتصالات السعودية تم ادراجها في مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة) وطريقة التدفقات النقدية المخصومة.

وأضافت شركة الأبحاث أنه رغما عن عدم تحقيق فائدة رئيسية من التغير في رسوم الامتيازات الحكومية، فقد أعلنت الشركة عن هوامش ربح إجمالي مرتفعة، نتيجة لتطبيق المعيار رقم 16 من معايير المحاسبة المالية الدولية لإدراج تكاليف الايجار تحت بند تكلفة المبيعات.

وأوضحت أنه بالرغم من ذلك، أعلنت الاتصالات السعودية عن تحقيق ربح صاف بلغ 2.8 مليار ريال، وكان مرتفعا بنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي وبنسبة 4 بالمائة على أساس ربعي حتى مع وجود خسائر ناجمة عن انخفاض قيمة أصول (ذمم مدينة) بلغت 225 مليون ريال وأعلى من التكلفة العادية للتقاعد المبكر التي تبلغ 216 مليون ريال.

وأوضحت أن هذه التكاليف غير العادية منحت الشركة مقدرة على التعويض عن هوامش الربح الإجمالي المنخفضة في أرباع السنة الضعيفة كما حدث في الماضي.

وتابعت الراجحي كابيتال: علاوة على ذلك، وبعد أن سجلت الشركة خسائر من الاستثمار في بعض الشركات خلال الربعين الأخيرين، فقد شهدت تحقيق أرباح بلغت 79 مليون ريال، مما عزز صافي الربح.

وتراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.19 بالمائة إلى سعر 108 ريالات بنهاية جلسة اليوم الاثنين.

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