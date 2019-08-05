انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية بأكبر وتيرة في 12 عاماً

مباشر: تراجع الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الآجل وقصيرة الآجل إلى أدنى مستوى بأكثر من 12 عاماً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع المخاوف التجارية المتنامية.

ومع اتخاذ الصين إجراءات انتقامية للرد على تهديدات رسوم إضافية من جانب الولايات المتحدة، تراجع اليوان الصين إلى أضعف مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2008.

وكسر الدولار الأمريكي حاجز الـ7 يوانات صينية في تعاملات اليوم، ما عزز شهية المستثمرين حيال الأصول الآمنة نسبياً مثل الديون الحكومية.

وترتبط العوائد على السندات الحكيومة بعلاقة عكسية مع أسعار تلك الديون.

وبلغ منحنى عائد السندات الأمريكية (الفارق بين العائد على أذون الخزانة لآجل 3 أشهر وبين العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات) -31.998 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2007 قبل أن يتراجع لاحقاً إلى حوالي - 26.5 نقطة أساس.

ويتحول منحنى العائد إلى النطاق السالب أو ما يطلق عليه انعكاس عندما تتجاوز تكاليف الاقتراض قصيرة الآجل نظيرتها على الديون التي يحل موعد استحقاقها على المدى الطويل.

وشهدت كل فترة ركود اقتصادي بالولايات المتحدة خلال الـ50 عاماً الماضية انعكاساً في منحنى العائد.

وبحلول الساعة 1:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.758 بالمائة، ليكون عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

أما العائد على أذون الخزانة الأمريكية والتي يحل ميعاد استحقاقها بعد 3 أشهر فبلغ 2.023 بالمائة.