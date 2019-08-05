محدث.."داو جونز" يُعمق خسائره لـ600 نقطة مع تصعيد الحرب التجارية

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 600 نقطة مع تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر "وول ستريت"، مع هبوط سهم "آبل" الذي تهاوى بأكثر من 4 بالمائة.

وتزايدت التوترات التجارية مع تقارير صحفية ذكرت أن الصين طالبت شركاءها بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة رداً على اعتزام واشنطن فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من الشهر المقبل.

كما هبط اليوان لأدنى مستوى في عقد أمام الدولار الأمريكي، ليصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تلاعب بكين في العملة المحلية يعد انتهاكاً جسمياً.

وسمح بنك الشعب الصيني لمتوسط نطاق تداول العملة بالهبوط إلى 6.9225 يوان لكل دولار في أضعف مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2018.

وأثارت إجراءت الصين تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسواق الأسهم وهبطت عوائد السندات بقوة، في حين ارتفعت أسعار الذهب.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت في نهاية جلسة الجمعة الماضية، لتحقق خسائر أسبوعية قوية.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.3 بالمائة ليصل إلى 25880 نقطة، فاقداً 604 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.4 بالمائة إلى 2862 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 3 بالمائة مسجلاً 7764 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.533.