أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في مصر

Google+ Print
السعودية تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في مصر السعودية تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في مصر

الرياض - مباشر: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر وفقاً لبيان اليوم الاثنين، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجاراً مدوياً، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد الأورام، بثلاث سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، إضافة لارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن وقوف حركة حسم الإرهابية وراء تفجير معهد الأورام القومي.

ترشيحات:

السيسي بعد حادث المنيل: مصر عازمة على اقتلاع الإرهاب

عاجل..الداخلية المصرية تعلن مسؤولية حركة "حسم" الإرهابية عن انفجار المنيل

التأمينات السعودية: مساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد

بالتفاصيل.. مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين ببرنامج "نطاقات"

"التحالف": إسقاط طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي تجاه مطارات مدنية بالسعودية

بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019