السعودية تدين الحادث الإرهابي بمحيط القصر العيني في مصر

الرياض - مباشر: أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر وفقاً لبيان اليوم الاثنين، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجاراً مدوياً، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد الأورام، بثلاث سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، إضافة لارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن وقوف حركة حسم الإرهابية وراء تفجير معهد الأورام القومي.

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