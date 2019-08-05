"بيتزا هت" تعتزم إغلاق مئات الفروع في الولايات المتحدة

مباشر: قررت شركة "يم براندز" إغلاق مئات الفروع التابعة لسلسة مطاعمها "بيتزا هت" في الولايات المتحدة، حيث تستهدف الوصول بعدد المطاعم إلى مستوى 7000 مطعم.

ويوجد حالياً نحو 7496 مطعم تابع لـ"بيتزا هت" في الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس التنفيذي جريج كريد اليوم الاثنين بأن "بيتزا هت ستستمر في تطوير خطط عمل ملائمة في أسواقنا الأكبر، وفي الوقت نفسه ستنقل الشركة إلى استراتيجية أصول أكثر قوة تعمل على المبيعات خارج المبنى".

وتسعى الشركة إلى التحول من الاهتمام بنظام "تناول الطعام داخل المطعم إلى استراتيجية طلب التوصيل للخارج".

وفي الربع الثاني من العام الجاري تراجعت إيرادات "يم" بنحو 4 بالمائة إلى 1.31 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بصافي الأرباح في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران فسجلت مستوى 289 مليون دولار، وهو مستوى أقل من المسجل في فترة المقارنة العام الماضي عند 321 مليون دولار.