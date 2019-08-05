المنافسة السعودية تسمح باستحواذ الأحساء للتنمية على السلام للخدمات الطبية

الرياض – مباشر: وافقت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الاثنين، على 3 طلبات للتركز الاقتصادي.

وقالت المنافسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها قررت عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الأحساء للتنمية وشركة السلام للخدمات الطبية.

وأعلنت "الأحساء"، في مارس / آذار الماضي، عن توقيع اتفاقية؛ للاستحواذ على 100 بالمائة من أسهم شركة السلام للخدمات الطبية مقابل إصدار أسهم جديدة.

ومددت شركة الأحساء للتنمية، في 27 مايو/ أيار الماضي، فترة مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

ووقعت الشركة، منتصف مايو/ أيار 2019، على ملحق لاتفاقية الشراء الملزمة لاستحواذ الشركة على 100 بالمائة من شركة السلام للخدمات الطبية، يشمل تعديل الفقرة التي يتم بموجبها تحديد سعر إصدار الأسهم، ليتم أخذ متوسط سعر إغلاق سهم "الأحساء" خلال الـ90 يوماً التي تسبق تاريخ توقيع اتفاقية الشراء.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة كذلك، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار وشركة سليمان محمد السيف، وإتمام عملية التركز الاقتصادي بين الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية.

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