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سياسي: تحريك ملف "البوليساريو" للضغط على المغرب بشأن صفقة القرن غير مستبعد

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "أنا شخصيا لا أستبعد تحريك قضايا متعلقة بالمغرب، بسبب موقفه من ما يسمى بصفقة القرن، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراهن كثيرا على هذه الصفقة محتاجة إلى مواقف تدعمها من داخل البلاد العربية، وبالخصوص المغرب الذي عرف بمواقف المتوازنة".

© Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير داخلية البوليساريو

كما ذكر أن المغرب عرف بموقفه الثابت تجاه  القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه لا يستبعد محاولة لي ذراع المغرب بملف "البوليساريو" أو بطريقة أخرى، خاصة ان هناك عوامل أخرى يمكن أن تدخل في الحساب، خاصة ما يحدث في الجزائر، وأنها قد تدفع الممسكين بزمام الأمر في الجزائر، لفت الانتباه إلى قضايا أخرى غير الحركة الاحتجاجية.

وأشار إلى أن التحركات في المنطقة أصبحت معتادة كلما كان هناك قضايا على غرار القضية الفلسطينية، وأن المناوشات الحالية لا يستبعد ارتباطها بالتحركات الدولية.

ولفت إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الشعبين الجزائري والمغربي، مدللا على ذلك بالحالة التي سادت خلال بطولة الأمم الأفريقية الماضية.

من ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن الولايات المتحدة تعتمد على الترغيب والترهيب ومن ثم الابتزاز في التعامل مع ملف صفقة القرن، ومعظم قضاياها.

وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن مواقف المغرب ثابتة ولن تتغير إزاء القضية الفلسطينية، وأنه يساند الموقف الفلسطيني، خاصة أن المغرب.

وتابع "بعض الأقطار العربية تتخذ مواقف غير  جلية بالنسبة للقضية، إلا أن بعض الدول لها مواقفها المعلنة من الخطة الأمريكية".

و"البوليساريو" هي اختصار لـ"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" وهي حركة تحررية تأسست في 20 مايو/ أيار 1973، وتنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ جلاء الإسبان، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسعى الجبهة إلى تحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

SputnikNews

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