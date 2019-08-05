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السعودية تدين حادث "معهد الأورام" وتؤكد وقوفها مع مصر

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© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة قصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى".

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدى السيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأتمت الداخلية المصرية بيانها قائلة "جاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 19 قتيلا و30 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة منها معهد ناصر، والمنيرة، والقصر العيني.

SputnikNews

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