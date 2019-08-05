"الحكير": إكمال الاستحواذ على 10 علامات تجارية بالربع الأخير بـ2019

الرياض- مباشر: توقعت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، إكمال صفقة الاستحواذ على جميع حصص الشريك في شركة الاتحاد المبتكرة المحدودة، في غضون بضعة أشهر بحلول الربع الأخير من 2019، عقب استكمال الشروط التنظيمية المطبقة على الشركات المدرجة في السعودية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن صفقة الاستحواذ تتضمن امتيازات 10 علامات تجارية عالمية ناجحة للأطعمة والمشروبات.

وأضافت فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، أنها سوف تقوم بتسوية قيمة الصفقة المتفق عليها والبالغة 340 مليون ريال عن طريق استبدال بعض الذمم المدينة غير الأساسية مع شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة، ولن تقوم بسداد مدفوعات نقدية للمعاملة.

وتابعت: تنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بالسداد لشركة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مبلغ متفق على آلية حسابه في الاتفاقية في حال كانت الأرباح الصافية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة أقل من توقعات الأرباح لعام 2020.

وخلال العام الماضي سجلت أعمال شركة الاتحاد المبتكرة المحدودة أرباحا قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 54 مليون ريال وعوائد بقيمة 354 مليون ريال سعودي عن العام المالي 2019.

وأوضحت "الحكير" أن استراتيجيتها للنمو ستركز على عدد محدد من مطاعم الخدمة السريعة مثل "سينابون" التي تتميز بهامش أرباح مرتفع، وبمقدور هذا النوعية من نماذج أعمال الشركة التوسع بشكل سريع برأسمال استثماري منخفض، وفي نفس الوقت تسجيل عوائد عالية على الاستثمار.

وتضم قائمة العلامات التجارية الرئيسية لصفقة الاستحواذ كل من مقهى "سياتل بيست كافيه" و"سينابون" و"ماما بانز" و"مولتن شوكلت كافيه".

وتتضمن العلامات التجارية المتبقية، والتي تستهدف قطاع الأطعمة الاعتيادية، كل من "كريب أفير" و"ماما روتي" و"لايف وذ كاكاو" وسلسلة المقاهي التركية "كوفي دنياس ي" و"كافيه كونشيرتو" ومطاعم "آزال آند بلوفين" وحلويات "سويتس".

وسيقوم بيتر كينج، الخبير العالمي في قطاع الأطعمة والمشروبات، وتولى إدارة أكثر من 1000 موقع لعلامة "ستاربكس" في آسيا بتوجيه وقيادة عملية استحواذ شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه على العلامات التجارية العشر للأطعمة والمشروبات من شركة الاتحاد المبتكر المحدودة والعمل على دمج هاتين القوتين الكبيرتين من العلامات التجارية".

وقال كينغ: "سنعمل على مدى الأعوام الخمس القادمة وفق خطة توسعية طموحة في قطاع الأطعمة والمشروبات في المملكة، ويتيح هذا الاستحواذ قابلية للتوسع وتحسين الاستفادة من الموارد، إلى جانب جميع المزايا الأخرى التي سنتمتع بها كجزء من شركة مدرجة في سوق المال السعودية".

وتابع: "وسيركز التحول في استراتيجيتنا خلال هذه المرحلة على أعمال مطاعم الخدمة السريعة، ما يمكننا من التوسع بشكل سريع وخفض رأس المال الاستثماري، وفي نفس الوقت تسجيل عوائد أعلى على الاستثمار".

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