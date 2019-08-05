المركزي الصيني: لم نخفض قيمة اليوان لمواجهة التعريفات الأمريكية

مباشر: نفى بنك الشعب الصيني أنه يقوم بتخفيض قيمة اليوان من أجل مواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية، مشيراً إلى أن تحركات العملة المحلية يحددها السوق.

وقال محافظ المركزي الصيني "يي جانج" في بيان اليوم الإثنين: "لأننا دولة كبيرة مسؤولة، ستلتزم الصين باتفاق قمة قادة مجموعة العشرين بشأن قضية سعر الصرف، وتلتزم بنظام سعر الصرف المحدد في السوق، ولا تشارك في تخفيض قيمة العملة التنافسية".

وأضاف "يي" أن البنك لن يستخدم سعر الصرف لأغراض تنافسية، قائلاً: "نلتزم بعدم استخدام سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية".

وحدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة المحلية عند 6.9225 يوان لكل دولار، ما أدى إلى هبوط اليوان لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الدولار.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتلاعب في عملتها المحلية، مشيراً إلى أنها ارتكبت خطأً جسيماً.

وقال "يي":"هذا التذبذب تحركه وتحدده السوق سواء كان ذلك من أساسيات الاقتصاد الصيني أو من ميزان العرض والطلب في السوق، فإن سعر صرف الرنمينبي الحالي في مستوى مناسب".

وتابع محافظ المركزي الصيني: "على الرغم من تقلب سعر صرف الرنمينبى بسبب الشكوك الخارجية الأخيرة، إلا أنني واثق من أن اليوان سيظل عملة قوية ".

وتصاعدت الحرب التجارية مؤخراً بين أكبر اقتصادين في العالم عندما أعلن الرئيس الأمريكي تعريفات بقيمة 10 بالمائة على باقي السلع الصينية بداية من الشهر المقبل، لترد الصين بتعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن بحسب تقارير صحفية.

وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان أمام الدولار بنحو بنحو 1.6 بالمائة إلى 7.0496 يوان.