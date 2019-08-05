أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تقفز 18.9% بالربع الثاني من 2019

من: السيد جمال:

>> نمو أصول الصناديق الخاصة بنسبة 29.2 بالمائة.. و5.9 بالمائة زيادة بأصول الصناديق العامة

الرياض – مباشر: قفزت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية (العامة والخاصة) بنسبة 18.99 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة تعادل 51.54 مليار ريال.

وقفز إجمالي قيمة أصول الصناديق، وفقا لرصد لـ"مباشر" يستند لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية السعودية، إلى 323.01 مليار ريال، مقارنة بأصول بلغت 271.46 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي الأصول 4.2 بالمائة أو ما يعادل 13.08 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بقيمتها في الربع السابق (الربع الأول من العام الجاري) والتي بلغت خلاله 309.93 مليار ريال.

44.5 مليار ريال زيادة بأصول الصناديق الخاصة

ودعم ارتفاع أصول صناديق الاستثمار بالسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ الزيادة الملحوظة بأصول الصناديق الخاصة بنسبة 29.2 بالمائة على أساس سنوي؛ وبزيادة تعادل 44.5 مليار ريال، وفقا لحسابات "مباشر".

ووصلت قيمة أصول الصناديق الخاصة بالمملكة إلى 196.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 152.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت أصول الصناديق الخاصة في السعودية 3.5 بالمائة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت خلاله 190.17 مليار ريال، بزيادة 6.73 مليار ريال.

واستحوذ الاستثمار في الأسهم على 62.2 بالمائة من أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالسعودية خلال الربع الثاني من 2019.

وشهد استثمار الصناديق الخاصة بالمملكة في الأسهم ارتفاعا بنحو 40.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ لتصل قيمتها إلى 122.48 مليار ريال، مقابل 87.24 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.

وجاء في المرتبة الثانية لاستثمارات الصناديق الخاصة في السعودية الاستثمار العقاري بقيمة 58.69 مليار ريال، مقابل 56.72 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، ثم أدوات الدين بقيمة 4.99 مليار ريال، مقارنة بـ 4.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.

وزاد عدد الصناديق الخاصة في السعودية إلى 313 صندوقا بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 290 صندوقا في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع عدد المشتركين إلى 4.03 ألف مشتركا، مقابل 3.94 ألف مشتركا بنهاية الربع الثاني من العام 2018.

%5.9 نموا في أصول الصناديق العامة

وعلى مستوى أصول صناديق الاستثمار العامة بالمملكة العربية السعودية، شهدت ارتفاعا بنحو 5.9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، بما يعادل 7.04 مليار ريال، وفقا لـ"مباشر".

وارتفعت قيمة أصول الصناديق العامة 126.11 مليار ريال، مقارنة بأصول قيمتها 119.06 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وزادت الصول بقيمة 6.35 مليار ريال عن الربع السابق، والتي بلغت خلاله 119.76 مليار ريال، بنمو 5.3 بالمائة.

وتركزت أصول الصناديق العامة بالسعودية في عدة استثمارات؛ أبرزها في أسواق النقد بـ 73.46 مليار ريال، يليها الأسهم بإجمالي 21.7 مليار ريال، ثم في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 17.45 مليار ريال.

وانقسمت أصول صناديق الاستثمار العامة بالمملكة إلى أصول محلية، وأخرى أجنبية.

وتركزت أغلب أصول الصناديق العامة في الأصول المحلية بإجمالي 104.99 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 103.84 مليار ريال في الربع الثاني من 2018، بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة.

وزادت قيمة الأصول الأجنبية 38.8 بالمائة إلى 21.12 مليار ريال، مقارنة بـ 15.22 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وانخفض عدد صناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 251 صندوقا بنهاية الربع الثاني من العام 2019، مقارنة بـ 264 صندوقا في الربع المماثل من العام الماضي.

وسجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة بالسعودية ارتفاعا بنحو 7.8 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ ليصل إلى 335.37 ألف مشتركا، مقارنة بـ 311.23 ألف مشتركا بالربع الثاني من العام 2018.

وخلال الربع الأول من عام 2019، سجلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة نموا نسبته 16.11 بالمائة، بزيادة تعادل 43 مليار ريال.

وقفز إجمالي قيمة أصول الصناديق، وفقا لرصد لـ"مباشر"، إلى 309.926 مليار ريال، مقارنة بأصول بلغت 266.92 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2018.

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