هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "السريع"

الرياض ـ مباشر: وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب مجموعة السريع التجارية الصناعية، بتخفيض رأسمالها من 225 مليون ريال، إلى 65.5 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم سينخفض من 22.5 مليون سهم إلى 6.55 مليون سهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتابعت "سوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف".

وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق بتخفيض رأس المال بنسبة 70.89 بالمائة بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، بنهاية الربع الثاني من 2019، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، تمثل 71 بالمائة من رأس المال.

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