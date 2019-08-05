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مدينة المعرفة تتحول للربحية بالربع الثاني لزيادة الإيرادات

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الرياض ـ مباشر: تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية للربحية بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، عن تحقيق صافي ربح بلغ 5.48 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 8.86 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الأصول عن طريق الاستحواذ.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي أرباح بالنصف الأول من 2019 بلغ نحو 25 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 22.35 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة بالربع الأول من 2019، تحقيق صافي ربح بلغ 19.56 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 13.48 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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