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الدفاع الروسية تنفي وقوع إصابات أو أضرار مادية في قاعدة "حميميم"

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الدفاع الروسية تنفي وقوع إصابات أو أضرار مادية في قاعدة "حميميم" الدفاع الروسية تنفي وقوع إصابات أو أضرار مادية في قاعدة "حميميم"

وقالت الدفاع "يوم 5 أغسطس نحو الساعة 14:30 سجلت وسائل مراقبة الجو التابعة لقاعدة حميميم إطلاق قذائف من الراجمات من الناحية الشمالية من المطار باتجاه القاعدة. ولا توجد أي إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الروسية".

وتابع البيان "حسب معطيات هيئات الأمن السورية، فإن قذائف المسلحين سقطت في بلدة رويسة عفيف ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري عن استهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداء للجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، وأكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" (المحظورة في ). إجمالا، وفقًا لبيانات مختلفة، يوجد نحو 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.

SputnikNews

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