نشاط الخدمات بالولايات المتحدة يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: انخفض نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، مع هبوط الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي، اليوم الإثنين، انخفاض مؤشر المشتريات غير الصناعي خلال يوليو/تموز الماضي لمستوى 53.7 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2016، مقابل 55.1 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات الأمريكي سوف يسجل 55.5 نقطة في الشهر الماضي.

كما كشفت البيانات عن تراجع الطلبيات الجديدة إلى 54.1 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 55.8 نقطة في يونيو/حزيران السابق له.

وتراجع مؤشر الإنتاج بمقدار 5.1 نقطة خلال الشهر الماضي ليسجل مستوى 53.1 نقطة.

وفي بيانات منفصلة أعلنت مؤسسة "ماركت" للأبحاث انخفاض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى 53 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي،، مقابل 51.5 نقطة في في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1.1187 دولار.