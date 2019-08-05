سهم "إتش.إس.بي.سي" يتراجع بعد تنحي الرئيس التنفيذي للبنك

مباشر: تراجع سهم "إتش.إس.بي.سي" بنحو 2.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تنحي الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أوروبي.

ويأتي قرار استقالة الرئيس التنفيذي للبنك البريطاني جون فيلنت بعد تواجده حوالي 18 شهراً في المنصب ورغم تحقيق "إتش.إس.بي.سي" زيادة 16 بالمائة في أرباح النصف الأول من هذا العام.

وأعلن البنك البريطاني قرار المغادرة بالتزامن مع الإفصاح عن نتائج أعماله نصف السنوية اليوم الإثنين وسط توقعات مستقبلية قاتمة لأعماله في ظل تصعيد التوترات التجارية وتيسير السياسة النقدية والبريكست.

ومن المقرر استبدال فلينت مؤقتاً برئيس الخدمات المصرفية العالمية في البنك "نويل كوين"، دون أن يقدم البنك أيّ سبب لقراره.

وكان فلينت البالغ من العمر 51 عاماً انضم إلى بنك "إتش.إس.بي.سي" في عام 1989 وتولى منصب الرئيس التنفيذي في فبراير/شباط 2018.

وذكر البنك أن عملية تعيين الرئيس التنفيذي الجديد قد تستغرق ما بين 6 إلى 12 شهراً مع الأخذ في الاعتبار المرشحين من داخل أو خارج المصرف.

وبحسب نتائج أعمال البنك البريطاني، فإن الأرباح بلغت 12.40 مليار دولار في الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 10.71 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2018.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "إتش.إس.بي.سي" بنسبة 2.4 بالمائة مسجلاً 38.41 دولار.