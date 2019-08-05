أسمنت الجنوب تُعلن توزيعات الأرباح عن النصف الأول من 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية- أسمنت الجنوب، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بإجمالي 175 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5 بالمائة، بواقع 1.25 ريال للسهم.

ويبلغ رأس المال الحالي للشركة نحو 1.400 مليار ريال، موزعين على 140 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في البيان أن تاريخ الاستحقاق سيكون بنهاية تداول يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 على أن يكون صرف الأرباح في 6 أكتوبر 2019.

وبلغ صافي ربح الشركة 211 مليون ريال خلال النصف الأول من 2019، مقابل 138 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2018 بزيادة قدرها 53 بالمائة.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 2.3 بالمائة إلى سعر 55.3 ريال بنهاية جلسة اليوم.

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