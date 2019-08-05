الجيش السوري يبدأ التمهيد لضرب مواقع "النصرة" في ريف حماة الشمالي

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قال مراسل "سبوتنيك" أن الطيران الحربي السوري نفذ قبل قليل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مقرات وتحصينات مسلحي الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" على خطوط التماس أقصى الريف الشمالي لمدينة حماة بما في ذلك معسكراته المنتشرة في قرى اللطامنة وكفرزيتا والزكاة شمال حماة، والتي تشكل منطقة دفاع استراتيجية تسمى (مثلث الموت).

وأشار المراسل إلى تزامن الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت محور مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن هذه الغارات تأتي بعد نقض المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار حيث رصدنا عدة محاولات من قبل المجموعات المسلحة لنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مسلحين إلى ريفي حماة وإدلب بهدف شن هجمات على مواقع الجيش السوري في المنطقة، ما استدعى تدخلا مباشرا من قبل الطيران الحربي لضرب المستودعات المرتجلة التي تتم إقامتها في المنطقة وخطوط الإمداد إليها إلى جانب تحصيناتهم الجديدة التي يقومون بإنشائها في ريفي حماة وإدلب.