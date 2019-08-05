أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش السوري يبدأ التمهيد لضرب مواقع "النصرة" في ريف حماة الشمالي

Google+ Print

© flickr.com /

قال مراسل "سبوتنيك" أن الطيران الحربي السوري نفذ قبل قليل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مقرات وتحصينات مسلحي الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" على خطوط التماس أقصى الريف الشمالي لمدينة حماة بما في ذلك معسكراته المنتشرة في قرى اللطامنة وكفرزيتا والزكاة شمال حماة، والتي تشكل منطقة دفاع استراتيجية تسمى (مثلث الموت).

وأشار المراسل إلى تزامن الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت محور مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن هذه الغارات تأتي بعد نقض المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار حيث رصدنا عدة محاولات من قبل المجموعات المسلحة لنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مسلحين إلى ريفي حماة وإدلب بهدف شن هجمات على مواقع الجيش السوري في المنطقة، ما استدعى تدخلا مباشرا من قبل الطيران الحربي لضرب المستودعات المرتجلة التي تتم إقامتها في المنطقة وخطوط الإمداد إليها إلى جانب تحصيناتهم الجديدة التي يقومون بإنشائها في ريفي حماة وإدلب.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية