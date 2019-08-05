أسمنت القصيم تُعلن توزيعات أرباح الربع الثاني من 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، اليوم الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2019م، بإجمالي 67.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5 بالمائة، لعدد 90 مليون سهم.

وقالت الشركة إن تاريخ الأحقية الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، وتاريخ التوزيع 1 سبتمبر 2019م.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 1.9 بالمائة عند سعر 51.7 ريال بنهاية جلسة اليوم الاثنين.

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