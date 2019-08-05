البيتكوين تتجاوز 11 ألف دولار مع تراجع أسواق الأسهم

من: نهى النحاس

مباشر: ارتفعت عملية البيتكوين الإلكترونية أعلى مستوى 11 ألف دولار، للمرة الأولى منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، وذلك تزامناً مع انخفاض أسواق الأسهم.

وتشهد أسواق الأسهم العالمية موجة تراجع بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

واستهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، فيما أنهى مؤشر "نيكي" الياباني جلسة اليوم عند أدنى مستوى في شهرين، وانخفضت الأسهم الصينية بنحو 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش قفزت البيتكوين بنحو 9.9 بالمائة إلى 11755.8 دولار، فيما وصلت القيمة السوقية عند 209.6 مليار دولار.

وقال تشارلز هايتر الرئيس التنفيذي لمنصة العملات الإلكترونية "كريبتو كوبير" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية إن البيتكوين لديها حالات استخدام عديدة، وأحد أكثرها أهمية هو استخدامها كذهب رقمي.

وأضاف: "وجدنا البيتكوين ترتفع من قبل نتيجة عدم اليقين تجاه الاقتصاد الكلي، حيث أنها تصبح ممراً وملاذاً لأصول الملاذ الآمن".

كما تزامن مع ارتفاع البيتكوين تراجع حاد في قيمة اليوان أمام الدولار الأمريكي اليوم، حيث تخطى الدولار مستوى 7 يوان للمرة الأولى في 10 سنوات.

ويقول سيمون بيترز محلل في منصة "أي تورو" "إنه بالنظر إلى المستثمرين الصينيين فإنك ستجد أنهم يشكلون نسبة كبيرة من مستثمري العملات الإلكترونية، وهناك احتمالية كبيرة أن بعض منهم يدعمون فرص البيتكوين أمام اليوان".

أما على صعيد باقي العملات الإلكترونية، ارتفعت "الإيثريوم" بنحو 6.3 بالمائة إلى 233.5 دولار، فيما زادت عملة "الريبل" بنسبة 2.9 بالمائة عند 0.3278 دولار.

وزادت عملة "الليتكوين" رابع أكبر عملية إليكترونية من حيث القيمة السوقية بنسبة 9.2 بالمائة عند 101.1 دولار، كما صعدت عملة "بيتكوين كاش" بنحو 5.3 بالمائة مُسجلة 348.5 دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية في الوقت الحالي إلى مستوى 310.78 مليار دولار.