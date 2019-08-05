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"المراعي" ترفع ملكيتها في "تأصيل" إلى 93.5%

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"المراعي" ترفع ملكيتها في "تأصيل" إلى 93.5% "المراعي" ترفع ملكيتها في "تأصيل" إلى 93.5%

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "المراعي" عن إكمالها اليوم الإثنين 5 أغسطس 2019 عملية الاستحواذ على 37.6 بالمائة من رأس مال شركة تأصيل الدواجن وذلك بشراء حصص بعض الشركاء بقيمة 52.9 مليون ريال، لترتفع ملكيتها بالشركة إلى 93.5 بالمائة.

وأوضحت المراعي في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين أنه تم تمويل هذه العملية من تدفقاتها النقدية التشغيلية، مبينة أن الأثر المالي لهذه العملية سوف ينعكس على نتائج الربع الحالي.
 
وأكدت "المراعي" أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ.

وأشارت إلى أن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن ترتكز على تربية جدود الدواجن اللاحم، وسوف تضيف زيادة الملكية إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز صناعة الدواجن في المملكة العربية والخليج العربي لتأمين القطاع بأمات الدواجن اللاحم.

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