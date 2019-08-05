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بدء بيع تذاكر قطار المشاعر لـ360 ألف حاج مستهدف نقلهم

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الرياض – مباشر: بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم بالقطار والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة يبلغ 360 ألف حاج، وهم الذين تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، وحجاج مؤسسة جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، وحجاج تركيا وأوروبا وأمريكا.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن الهيئة اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي.

وقال جلال بن عبدالجليل كعكي، إن ذلك يأتي بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها، وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار.

وأضاف كعكي، أن البرنامج الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.

وأشار "كعكي"، ان التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريال لتذكرة كافة المحطات بالقطار، بالإضافة الى أن هنالك تذاكر تباع خلال أيام التشريق ويبلغ سعرها 50 ريالا.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة سينقل أكثر من مليوني حاج ابتداء من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.

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