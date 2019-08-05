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"ساب" يوصي بتوزيع 1.19 مليار ريال أرباحاً عن النصف الأول

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"ساب" يوصي بتوزيع 1.19 مليار ريال أرباحاً عن النصف الأول "ساب" يوصي بتوزيع 1.19 مليار ريال أرباحاً عن النصف الأول

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" اليوم الاثنين، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 0.6 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، كأرباح عن النصف الأول 2019.

وقال البنك في بيان على "تداول"، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 بالمائة، بإجمالي توزيعات على المساهمين 1.185 مليار ريال.

ويصل رأس المال الحالي للبنك 20.547 مليار ريال، موزعين على 2.054 مليار سهم.

وأوضح بيان البنك أن أحقية  الأرباح ستكون في 19 أغسطس الجاري على أن يكون تاريخ التوزيع في 2 سبتمبر 2019.

 يشار إلى أنه تم في يونيو الماضي قرار الاندماج بين "البنك الأول" و"بنك ساب"، وتم إلغاء إدراج أسهم "البنك الأول" في السوق، وعليه فقد تم رفع رأسمال بنك ساب من 15 مليار ريال إلى 20.55 مليار ريال.

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