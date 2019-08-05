سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته منذ مايو بضغط القياديات

الرياض – مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع، وسط انخفاض لمؤشريه الرئيسي والموازي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي باللون الأحمر للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تراجع نسبته 1.07 بالمائة، فاقدا 91.84 نقطة، ليهبط لمستوى 8465.25 نقطة، مسجلا أقل مستوياته منذ 29 مايو/ أيار الماضي (سجل خلالها مستوى 8413.88 نقطة).

وارتفعت السيولة في تعاملات اليوم لمستوى 3.34 مليار ريال، مقارنة بـ 2.54 مليار ريال في الجلسة الماضية.

وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها 116.22 مليون سهم، مقابل التداول على 95.57 مليون سهم بتعاملات الأحد.

وخيم اللون الأحمر على أغلب قطاعات السوق، وسط تصدر التطبيقات وخدمات التقنية الخسائر بنحو 3.8 بالمائة، يليه الإعلام بنسبة 1.75 بالمائة، ثم إنتاج الأغذية بـ 1.66 بالمائة.

وضغط أداء كلا من البنوك والمواد الأساسية القياديين على المؤشر؛ وسط خسائر للأول بنسبة 1.3 بالمائة، وبنحو 1.2 بالمائة للثاني.

وأغلقت 5 قطاعات باللون الأخضر؛ وكان أبرزها الخدمات التجارية بنسبة 1.5 بالمائة.

وتصدر سهم "رعاية" تراجعات 132 سهما بنسبة 7.7 بالمائة، وحل "أميانتيت" على رأس ارتفاعات 44 سهما بمكاسب 3.6 بالمائة.

وكان سهم "سابك" الأنشط على مستوى السيولة بقيمة 464.03 مليون ريال، فيما كان "دار الأركان" على مستوى الكميات بـ 9.46 مليون سهم.

وعاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع بنسبة 0.85 بالمائة، فاقدا 32.52 نقطة، تراجعت به لمستوى 3815.99 نقطة.

وبلغت السيولة في الموازي 1.46 مليون ريال، مقابل 768.41 ألف ريال بتعاملات الأحد، من خلال التداول على 94.81 ألف سهم، مقارنة بـ 39.87 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وتأثر الموازي بخسائر سهم "ثوب الأصيل" المتراجع وحيدا بنسبة 2.6 بالمائة، مقابل ارتفاع 3 أسهم كان أبرزها "التطويرية الغذائية" بنسبة 5.8 بالمائة.

وسيطر سهم "بحر العرب" على تداولات الموازي؛ بسيولة قيمتها 805.31 ألف ريال، وبكميات 71.16 ألف سهم.

وفي الجلسة الماضية، تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل ملحوظ، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي؛ بضغط مباشر من قطاعاته الكبرى، بقيادة البنوك، وسط استمرار ضعف السيولة.

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