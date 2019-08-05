انخفاض المطالبات يقود "الإعادة السعودية" لقفزة بالأرباح في الربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني "إعادة" تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 175.65 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة نشرت يوم الإثنين على"تداول" بلغ صافي الربح نحو 17.74 مليون ريال مقابل 6.43 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 28.55 بالمائة، حيث سجلت بالربع الأول من العام الجاري نحو 24.83 مليون ريال.



وعزت الشركة الإرتفاع فى صافى الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسى إلى الإنخفاض فى صافي المطالبات المتحملة بنسبة 7 بالمائة مما كان له أثر إيجابى فى نتائج الإكتتاب.

وأضافت الشركة أنها سجلت إرتفاع فى صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 138 بالمائة وكذلك الإرتفاع فى صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق بنسبة 260 بالمائة.

وعلى مستوى الأرباح النصف سنوية سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 203.4 بالمائة لتصل صافي أرباحها الى 42.6 مليون ريال، مقابل 14.03 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان أن سبب إرتفاع صافى الأرباح خلال الفترة الحالية للعام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018 يعود بشكل رئيسى إلى الى الإرتفاع فى صافي أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 253 بالمائة وكذلك الإرتفاع فى صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق بنسبة 1,231 بالمائة .

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