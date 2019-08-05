أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان مدينة المعرفة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان مدينة المعرفة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان مدينة المعرفة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الاصول عن طريق الإستحواذ . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح للشركة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الايرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الاصول عن طريق الإستحواذ . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (16) تم الإفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات السياسات المحاسبية الجديدة في الإيضاح رقم 2 في القوائم المالية الموحدة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس

ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس

اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار