اعلان مدينة المعرفة الإقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الإيرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الاصول عن طريق الإستحواذ . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح للشركة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الايرادات من بيع الوحدات السكنية وإعادة تقييم الاصول عن طريق الإستحواذ . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل معلومات اضافية قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (16) تم الإفصاح عن تأثير تطبيق هذه المعايير والسياسات السياسات المحاسبية الجديدة في الإيضاح رقم 2 في القوائم المالية الموحدة

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