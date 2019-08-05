ألفابت وآبل وأمازون تعمل على تكنولوجيا مرض السكري

تستكشف شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ألفابت؛ وآبل؛ وأمازون، كيف يمكنهم تقديم خدمات وأدوات جديدة للتسويق لمساعدة المصابين بمرض السكري على إدارة مرضهم بشكل أفضل.

ويبدو أن هناك فرصة في مجال الرعاية الصحية أكبر من أن يتم تجاهلها بالنسبة لأكبر شركات التكنولوجيا.

وتسعى شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات وخدمات جديدة لأكثر من 100 مليون شخص مصاب بداء السكري أو معرضين لخطر كبير بالإصابة بالمرض في الولايات المتحدة.

وتنطوي عملية إدارة مرض السكري على الكثير من التخمينات، حيث يلجأ الأشخاص المصابين بداء السكري إلى وخز أصابعهم بشكل متقطع لاختبار نسبة السكر في الدم وضبط جرعات الأنسولين الخاصة بهم.

كما لا يمكن لبعض المرضى الوصول إلى أدوات المراقبة التي توضح كيف يمكن لخيارات نمط الحياة، مثل الطعام؛ والتمرين، أن تؤثر عليهم.

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وتفكر شركات ألفابت؛ وآبل؛ وأمازون بشكل مختلف في كيفية دخولها إلى السوق:

تعاونت شركة Verily، وهي شركة تابعة لشركة ألفابت، والتي كانت تعرف سابقًا باسم Google Life Sciences، مع Dexcom لتوفير أجهزة مراقبة مستمرة جديدة إلى السوق، وحاولت أيضًا تطوير عدسات لاصقة لمراقبة نسبة السكر في الدم.

تركز أمازون على بيع أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم في السوق وتسهيل وصول الأشخاص إلى قراءاتهم عبر مساعدها الصوتي أليكسا.

تعمل آبل عن كثب مع شركات تصنيع الأجهزة الطبية، مثل Dexcom، لبناء تكامل مع أجهزتها الاستهلاكية، مثل آيفون؛ وساعتها الذكية Apple Watch.

وركزت شركة ألفابت، من خلال شركة Verily، منذ سنوات على مرض السكري، بما في ذلك عندما كانت مشاريع الرعاية الصحية التابعة لها جزءًا أساسيًا من مختبر البحث والتطوير “X” التابع لشركة جوجل.

وقالت جيسيكا ميجا Jessica Mega، كبيرة المسؤولين الطبيين في شركة Verily: إذا نظرت إلى السكان في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، فإننا نتحدث عن وباء آخذ في الارتفاع.

ولدى شركة Verily مجموعة تدعى (Onduo) تبحث في بناء طبقة برامج وخدمات حول المرض، وتفعل المجموعة أشياء مثل التدريب على نمط الحياة لمساعدة الناس على تحسين طعامهم وممارسة التمارين الرياضية.

كما لديها شراكة مع Dexcom لإنشاء جهاز جديد – الذي يستهدف الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 – لمراقبة الجلوكوز بشكل مستمر.

ويعد دخول شركات التكنولوجيا إلى هذا المجال أمرًا جيدًا بالنسبة لشركة Dexcom المصنعة لأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر.

وطورت شركة Dexcom أحد أوائل التطبيقات من هذا النوع، ويعني هذا أن عملاء Dexcom يمكنهم التحقق من قراءاتهم عبر الهاتف الذكي أو الساعة، وهو أمر أكثر ملاءمة ودقة.