أخبار عاجلة

8 الصبح - كاميرا 8 الصبح في منزل صاحبة أشهر صورة من الحادث الإرهابي بمعهد الأورام -
8 الصبح - اليوم .. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعي بمقرها في العلمين الجديدة -
8 الصبح - حملات مكثفة لـ"الزراعة".. ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي -
مساء dmc - مروة عيد : أستاذ خالد جلال بيعاملنا كعائلة واحدة و هو أب لينا كلنا -
إنستاجرام تسمح بتتبع ملايين المواقع الفعلية للمستخدمين -
القراصنة الصينيون يخلطون بين سلطة الدولة والجريمة -
الشرطة البريطانية تحدد المجرمين عبر تطبيق هاتف ذكي -
مايكروسوفت تتيح لموظفيها الاستماع إلى مكالمات سكايب -
ارتفاع الصادرات الصينية لأعلى مستوى منذ مارس -
الجزائر... الهيئة الوطنية للحوار تدعو لانتخابات رئاسية دون مرحلة انتقالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"البحر الأحمر":تابعة بدبي توقع عقداً مع إكسبو بـ15 مليون دولار

Google+ Print
"البحر الأحمر":تابعة بدبي توقع عقداً مع إكسبو بـ15 مليون دولار "البحر الأحمر":تابعة بدبي توقع عقداً مع إكسبو بـ15 مليون دولار

الرياض - مباشر: وقعت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ـ دبي، المملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية، عقدا مع إكسبو دبي 2020، لتوريد وتشييد مباني وهياكل مُسبقة الصنع.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن قيمة العقد تبلغ نحو 56 مليون ريال (15 مليون دولار).

وأشارت إلى أن العقد يبدأ اعتباراً من أغسطس / آب الحالي، ويستمر حتى شهر أبريل / نيسان من العام 2021م.

ويشتمل العقد كذلك توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر.

وتوقعت "البحر الأحمر" أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.

ووقعت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - دبي، المملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية، في سبتمبر / أيلول الماضي، اتفاقية تحالف مع شركة رينتال سوليوشينز أند سيرفيسز.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. 21 جهة حكومية وخاصة تتشارك في خدمة الحجاج

بالتفاصيل.. مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين ببرنامج "نطاقات"

"السريع" تتحول بقطاع السلع طويلة الأجل للخسائر بالربع الثاني

الهيئة السعودية للمقاولين توقع مذكرة تفاهم مع مركز "كفاءة الإنفاق"

"التحالف": إسقاط طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي تجاه مطارات مدنية بالسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير