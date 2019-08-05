"البحر الأحمر":تابعة بدبي توقع عقداً مع إكسبو بـ15 مليون دولار

الرياض - مباشر: وقعت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ـ دبي، المملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية، عقدا مع إكسبو دبي 2020، لتوريد وتشييد مباني وهياكل مُسبقة الصنع.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن قيمة العقد تبلغ نحو 56 مليون ريال (15 مليون دولار).

وأشارت إلى أن العقد يبدأ اعتباراً من أغسطس / آب الحالي، ويستمر حتى شهر أبريل / نيسان من العام 2021م.

ويشتمل العقد كذلك توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر.

وتوقعت "البحر الأحمر" أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.

ووقعت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان - دبي، المملوكة بالكامل لشركة البحر الأحمر العالمية، في سبتمبر / أيلول الماضي، اتفاقية تحالف مع شركة رينتال سوليوشينز أند سيرفيسز.

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