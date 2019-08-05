تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن رفع ملف PDF الصحيح للقوائم المالية باللغة العربية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) بدلاً من القوائم المنشوره بصيغة ملف PDF على موقع تداول بتاريخ 31/07/2019 م

تفاصيل الإعلان تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية بأن القوائم المالية المنشورة بصيغة PDF على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31/07/2019 م الموافق 28/11/1440 هـ في النسخة العربية قد ورد بها أخطاء في القوائم المالية، وقد قامت الشركة بتاريخ 5/08/2019 الموافق 04/12/1440هـ بنشر القوائم المالية الصحيحة بصيغة PDF (مرفق) علما بان هذا الخطا ليس لة تاثير على نتائج الفترة المالية المعلنة بتاريخ 25/7/2019.
ونود التنويه بأن القوائم المالية باللغة الإنجليزية المرفوعة سابقا لم يطرأ عليها أي تعديل وأن الخطأ ورد في النسخة العربية فقط.