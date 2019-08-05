تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن رفع ملف PDF الصحيح للقوائم المالية باللغة العربية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) بدلاً من القوائم المنشوره بصيغة ملف PDF على موقع تداول بتاريخ 31/07/2019 م