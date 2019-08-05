إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضه أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقدها تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 18-1-1441هـ الموافق 17-9-2019م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض - حي المحمدية طريق الملك فهد برج الأولى الدور الرابع رابط بمقر الاجتماع ( https://goo.gl/maps/NShzN8qd7W42 ) تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-18 الموافق 2019-09-17 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الاقل وعلى ان يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاول في حال عدم اكتمال النصاب وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.

3-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.

4-التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام 2021م وتحديد اتعابه.

5-التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019م.

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 16-1-1441هـ الموافق 16-9-2019م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية. احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال خلال اوقات العمل على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0112079767 أو الفاكس رقم 0112079604 أو البريد الإلكتروني

Investor-relations@TIHAMA.com

معلومات اضافية يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل إحدى الجهات التالية (الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة ادناه وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال خلال اوقات العمل على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0112079767 أو الفاكس رقم 0112079604 أو البريد الإلكتروني

Investor-relations@TIHAMA.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية.