المجموعات الإرهابية تستهدف قاعدة حميميم وتلحق خسائر بشرية ومادية كبيرة

وأكد المصدر لوكالة "سانا" أنه "بتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الثالثة والنصف قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداء للجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق الموافقة على وقف إطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، وأكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا]. إجمالا، وفقًا لبيانات مختلفة، يوجد حوالي 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.

يتبع...