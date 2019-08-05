السعودية... إنشاء مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الاثنين، توقيعها اتفاق مع مجموعة فنادق ومنتجعات "أمان" لتطوير ثلاثة منتجعات فندقية، بحسب موقع "ttgmedia".

وتدخل "أمان"، من خلال هذا الاتفاق، السوق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى. وستقوم المجموعة بتطوير ثلاثة منتجعات فندقية فاخرة بتصاميم معمارية متميزة، بما في ذلك مخيم فندقي فاخر، ومنتجع بالقرب من المواقع التراثية في العلا، ومنتجع ثالث على نمط منتجعات المزارع الريفية.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

ومن المنتظر بدء أعمال التصميم للمنتجعات الثلاثة خلال العام الحالي 2019، بعدما تم تحديد الجدول الزمني للتطوير والتشغيل لاستقبال الضيوف عام 2023.

وأشار الموقع إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومجموعة "أمان" اتفاق شراكة لتصميم وإدارة وتسويق الوجهات الثلاث ضمن مجموعة منتجعات "أمان"، التي ستوفر تجارب راقية للزوار.

يذكر أن الشراكة مع مجموعة "أمان" تعد الاتفاق الدولي الرئيس الثاني لتطوير العلا، بعد الإعلان في شباط/ فبراير الماضي، عن تصميم المهندس المعماري الشهير جون نوفيل منتجعٍ عالي الفخامة في محمية شرعان الطبيعية، الذي سيجسد المعنى الحقيقي لاحتضان الطبيعة للفن المعماري.

ويأتي اتفاق الشراكة كخطوة مهمة لتنفيذ المخطط الشامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لضمان توفير أفضل عروض السياحة والضيافة، واستقطابها لكبار المشغلين والمطورين والمستثمرين في قطاع السياحة والضيافة، للانضمام إلى الهيئة في رحلتها لتطوير العلا إلى وجهة نابضة ومزدهرة تفتح أبوابها للزوار من جميع أنحاء العالم.

© REUTERS / Ahmed Jadallah

وتوفر المنتجعات الثلاثة الكثير من الفرص الوظيفية في قطاع الضيافة للمجتمع المحلي في العل، وستتيح لأبناء وبنات العلا فرص التدريب على يد خبراء في إحدى أكبر العلامات التجارية للضيافة الفاخرة في العالم.

ومن المنتظر أن تقيم "أمان" منتجعها الأول في العلا وفقًا لمفهوم المنتجعات الصحية، الذي سيضم 30 وحدة فندقية فاخرة. وسيتم تطوير هذا المنتجع في وادٍ جبلي هادئ ومنعزل، على مقربة من مواقع تراثية وثقافية رئيسة في العلا.

هذا وستتيح هذا المنتجعات فرصة استثنائية لضيوف وزوار العلا للاستمتاع في موسم العلا السياحي على مدار العام، بما في ذلك موسم "شتاء طنطورة" الثقافي، الذي أُطلقت نسخته الأولى نهاية عام 2018.