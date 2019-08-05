ترامب يعلق على هبوط اليوان: "الصين ترتكب انتهاكاً جسيماً"

من: نهى النحاس

مباشر: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع الحاد في قيمة اليوان الصيني، متهماً بكين بالتلاعب في قيمة عملتها.

وكان اليوان الصيني انخفض اليوم لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، حيث تخطى الدولار الأمريكي مستوى 7 يوانات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين: "خفضت الصين سعر عملتها إلى مستوى تاريخي منخفض تقريباً".

وأضاف ترامب: "وذلك يُسمى بالتلاعب بقيمة العملة"، وتابع مستنكراً: "بنك الاحتياطي الفيدرالي هل تستمع إلى ذلك".

وتابع ترامب: "ذلك انتهاكاً جسيماً سيضعف الصين على نحو كبير على مدار الوقت".

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة ضد واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.