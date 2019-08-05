ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون فحص دقيق لبيانات مشتري الأسلحة

من: سالي إسماعيل

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي للتعاون وإقرار قوانين أكثر صرامة تتطلب فحص بيانات مشتري الأسلحة النارية، وذلك في أعقاب عمليتي إطلاق النار التي أدت لوفاة 29 شخصاً على الأقل.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الإثنين، أن الجمهوريين والديمقراطيين يجب أن يجتمعوا معاً وتمرير قوانين فحص قوية لخلفية مشتري الأسلحة.

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي بعد حادثتين إطلاق نار أحدهما وقعت يوم الأحد في مدينة دايتون بولاية أوهايو وتسببت في مقتل 9 أشخاص وإصابة حوالي 27 آخرين.

وبعد أقل من 24 ساعة، لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم كما أصيب العشرات في عملية إطلاق نار أخرى في مدينة إلباسو بولاية تكساس الأمريكية.

ومن المخطط أن يُدلي الرئيس الأمريكي بتصريحات في وقت لاحق من اليوم بشأن عمليات الإطلاق.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة شديدة إلى هذا التشريع بالإضافة إلى إصلاح قوانين الهجرة.

وأضاف أنه يجب أن يخرج شيء جيد إن لم يكن رائعاً من هذين الحادثين المأساويين.