تعلن شركة المراعي عن تملك حصة إضافية في شركة تأصيل الدواجن

يسر شركة المراعي ("الشركة") أن تعلن انه بتاريخ 5 أغسطس 2019م أكملت الشركة عملية الاستحواذ على 37.6% من رأس مال شركة تأصيل الدواجن (تأصيل) وذلك بشراء حصص بعض الشركاء بقيمة 52.9 مليون ريال سعودي ، بحيث ترتفع بذلك ملكية الشركة الى 93.5% من حصص شركة تأصيل الدواجن.

تركز العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن على تربية جدود الدواجن اللاحم، وسوف تضيف زيادة الملكية إلى جهود المراعي المستمرة في تعزيز صناعة الدواجن في المملكة العربية السعودية والخليج العربي لتأمين القطاع بأمات الدواجن اللاحم.

تم تمويل هذا العملية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه العملية على نتائج الربع الحالي.

هذا ونود الإشارة بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا الإستحواذ.

والله الموفق،،،