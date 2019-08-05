إنفوجرافيك.. 21 جهة حكومية وخاصة تتشارك في خدمة الحجاج

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن 21 جهة حكومية وخاصة تتشارك خلال موسم حج هذا العام 1440هـ في تقديم خدمات الحج العامة والتي تعد واحدة من خمس خدمات رئيسة تُقدَّم لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تلك الخدمات هي (خدمات الإشراف والمتابعة لأعمال الحج، خدمات الحج العامة، خدمات الحجاج الصحية، خدمات نقل الحجاج، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مكة والمشاعر المقدسة).

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 200 خدمةٍ رئيسةٍ في مجال "الخدمات العامة تُقدَّم لحجاج بيت الله الحرام، وتشمل: أنشطة الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، والخدمات الأمنية، وخدمات تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وخدمات إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وخدمات الأحوال المدنية، إضافة إلى عددٍ من الخدمات المساندة الأخرى.

وأوضحت الهيئة عبر "سجل إحصاءات الحج 1440هـ" المنشور على موقعها الرسمي أنَّ إجمالي القوى العاملة التي تُقدِّم الخدمات العامة بلغ 257,763 موظفًا وموظفةً، منهم 253,905 رجال، و3858 امرأة يعملون على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج، فيما بلغ عدد المُعدات والآليات المستخدمة لهذه الخدمات 62,050مُعِدَّةً وآليةً، و7727سيارةً، و2640 دراجةً ناريةً، و14,498 جهازًا لا سلكيًّا، و5337جهازَ حاسبٍ.

وتبرُز الخدمات الأمنية المُقدَّمَة لضيوف الرحمن كأهم الخدمات العامة التي يقدِّمُها "الأمن العام" حيث يقوم بتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية وحفظ النظام العام في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وقد بلغ عدد مراكز الشرطة في مكة والمشاعر 52 مركزًا.

وبلغ عدد مراكز المرور280 مركزًا، بالإضافة إلى 75 مركزَ ضبطٍ أمنيٍّ على حدود ومداخل مكة المكرمة والمشاعر، بينما تعمل المديرية العامة للجوزات عن طريق أكثر من 6041 موظَّفًا من الضباط والأفراد والفنيين على تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وتوفير الخدمات اللازمة لهم حتى توديعهم بالمنافذ وإنهاء إجراءات مغادرتهم إلى بلدانهم من خلال 7 منافذ برية، و 3 منافذ جوية، ومنفذين بحريين.