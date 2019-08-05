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أسهم هونج كونج تُسجل أطول سلسلة تراجع في 22 عاماً

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أسهم هونج كونج تُسجل أطول سلسلة تراجع في 22 عاماً أسهم هونج كونج تُسجل أطول سلسلة تراجع في 22 عاماً

مباشر: أنهت مؤشرات الأسهم في هونج كونج تعاملات اليوم الإثنين على تراجع عند أدنى مستوى في 6 أشهر، لتسجل هبوطاً للجلسة التاسعة على التوالي في أطول سلسلة خسائر منذ عام 1997.

وفي ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في هونج كونج "هانج سينج" بنحو 2.9 بالمائة إلى 26647.5 نقطة، وهو قرب من أدنى مستوى في 6 أشهر.

وتراجعت عملة اليوان الصينية اليوم لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، حيث تخطى الدولار مستوى 7 يوانات.

ويأتي هبوط العملة الصينية مع تجدد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد في الأسبوع الماضي تطبيق رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من الشهر المقبل.

كما أن البلاد تشهد اضطرابات سياسية وتظاهرات، وصرحت اليوم كاري لام المدير التنفيذي للمدينة الآسيوية بأن الاضطرابات الواسعة باسم مطالب معينة قوضت بشكل خطير قانون هونغ كونغ ونظامها.

وكانت التظاهرات قد بدأت ضد مشروع قانون مقترح كان من شأنه أن يسمح للناس في هونغ كونغ بتسليمهم إلى للصين، لكنهم تحولوا إلى الدعوة إلى الحكم الذاتي والديمقراطية الكاملة والإطاحة بلام.

مباشر (اقتصاد)

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