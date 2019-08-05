تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع شركتها التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقداً مع إكسبو 2020

بند توضيح مقدمة تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن قيام شركتها المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دبي – المنطقة الحرة، بالانتهاء من توقيع عقد مع إكسبو 2020 تاريخ اعلان الترسية 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 موضوع العقد تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن قيام شركتها المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دبي – المنطقة الحرة، بالانتهاء من توقيع عقد تُقدر قيمته بــ 56 مليون ريال مع إكسبو 2020 بدبي في تاريخ 04-12-1440هـ الموافق 05-08-2019م، وذلك مقابل توريد وتشييد مباني وهياكل مُسبقة الصنع لجناح إكسبو 2020 بدبي. علماً بأن العقد سيبدأ اعتباراً من أغسطس الحالي ، ويستمر حتى شهر إبريل من العام 2021م.

كما يشتمل نطاق العمل تصنيع وتوريد وإنشاء مباني مُسبقة الصنع وهياكل نموذجية مختلفة، إضافة إلى توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر العالمية تُعد شركة رائدة في مجال تصنيع المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في منطقة الخليج العربي. حيث اكتسبت الشركة خبرة قوية في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وفي القارتين الآسيوية والإفريقية.

تاريخ توقيع العقد 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 قيمة العقد 56 مليون ريال تفاصيل العقد يشتمل نطاق العمل تصنيع وتوريد وإنشاء مباني مُسبقة الصنع وهياكل نموذجية مختلفة، إضافة إلى توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر العالمية تُعد شركة رائدة في مجال تصنيع المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في منطقة الخليج العربي. حيث اكتسبت الشركة خبرة قوية في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وفي القارتين الآسيوية والإفريقية.

مده العقد 20 شهراً الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م. أطراف ذات علاقة لا يوجد