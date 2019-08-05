تعلن شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع شركتها التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقداً مع إكسبو 2020

كما يشتمل نطاق العمل تصنيع وتوريد وإنشاء مباني مُسبقة الصنع وهياكل نموذجية مختلفة، إضافة إلى توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.
تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر العالمية تُعد شركة رائدة في مجال تصنيع المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في منطقة الخليج العربي. حيث اكتسبت الشركة خبرة قوية في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وفي القارتين الآسيوية والإفريقية.تاريخ توقيع العقد 1440-12-04 الموافق 2019-08-05 قيمة العقد 56 مليون ريال تفاصيل العقد يشتمل نطاق العمل تصنيع وتوريد وإنشاء مباني مُسبقة الصنع وهياكل نموذجية مختلفة، إضافة إلى توفير وحدات تأجير مُتعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خلال فترة الفعالية البالغة مدتها ستة أشهر. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م.
تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر العالمية تُعد شركة رائدة في مجال تصنيع المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة في منطقة الخليج العربي. حيث اكتسبت الشركة خبرة قوية في هذا المجال على مدى السنوات الأربعين الماضية من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط وفي القارتين الآسيوية والإفريقية.مده العقد 20 شهراً الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م ويستمر حتى الربع الأول من العام 2021م. أطراف ذات علاقة لا يوجد